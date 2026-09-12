Informations pratiques

Spectacle « Identifiant 56202425 » Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren Vendredi 9 octobre, 20h30

Identifiant 56202425 mêle récits de vie, collectage et fiction pour donner voix aux bénéficiaires des minima sociaux et aux travailleurs sociaux, au cœur d’une machine administrative absurde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-09T21:30:00.000+02:00

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Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren



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