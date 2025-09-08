Spectacle Ignis En tournée dans plusieurs communes Bar-le-Duc

Spectacle Ignis

En tournée dans plusieurs communes 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-04-09 17:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-11 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Collectif Sismique / cirque sous chapiteau / dès 10 ans

En entrant sous le chapiteau d’Ignis, on entre dans la tanière d’un drôle de clown qui enchaîne les expériences toutes plus dangereuses et fascinantes les unes que les autres…

Sur la piste, il convoque le feu pour en faire un partenaire de jeu insaisissable. Progressivement, il plonge le chapiteau dans un univers magique où les flammes dansent, se tordent et racontent des histoires. Entre rires et sursauts, on assiste à un spectacle de cirque des plus singuliers doux-dingue, pyrotechnique… inoubliable !

Spectacle sous chapiteau en tournée dans les communes

– ANCERVILLE jeudi 9 avril 20h30 + samedi 11 avril 20h30

– COMMERCY vendredi 24 avril 20h30 + samedi 25 avril 20h30 + dimanche 26 avril 17hTout public

En tournée dans plusieurs communes

English :

Collectif Sismique / circus under big top / from age 10

When you enter Ignis?s big top, you enter the lair of a strange clown who performs a series of experiments, each more dangerous and fascinating than the last…

On the dance floor, he summons fire as an elusive playmate. Gradually, he plunges the big top into a magical universe where flames dance, twist and tell stories. Between laughter and startle, we witness a most singular circus show: crazy-sweet, pyrotechnic… unforgettable!

Big top show on tour in the following towns:

– ANCERVILLE: Thursday April 9, 8:30pm + Saturday April 11, 8:30pm

– COMMERCY: Friday April 24, 8.30pm + Saturday April 25, 8.30pm + Sunday April 26, 5pm

German :

Collectif Sismique / Zirkus im Zelt / ab 10 Jahren

Wenn man das Zelt von Ignis betritt, gelangt man in die Höhle eines seltsamen Clowns, der eine Reihe von Experimenten durchführt, eines gefährlicher und faszinierender als das andere…

Auf der Tanzfläche beschwört er das Feuer herauf, um es zu einem schwer fassbaren Spielpartner zu machen. Nach und nach taucht er das Zirkuszelt in eine magische Welt, in der die Flammen tanzen, sich verdrehen und Geschichten erzählen. Zwischen Lachen und Zuckungen erlebt man eine Zirkusvorstellung der einzigartigsten Art: süß-verrückt, pyrotechnisch … unvergesslich!

Aufführung im Zirkuszelt auf Tournee in den Gemeinden

– ANCERVILLE: Donnerstag, 9. April 20.30 Uhr + Samstag, 11. April 20.30 Uhr

– COMMERCY: Freitag, 24. April 20.30 Uhr + Samstag, 25. April 20.30 Uhr + Sonntag, 26. April 17 Uhr

Italiano :

Collectif Sismique / circo sotto il tendone / a partire da 10 anni

Quando si entra nel tendone di Ignis, si entra nella tana di uno strano clown che compie una serie di esperimenti, uno più pericoloso e affascinante dell’altro…

Sulla pista da ballo, chiama il fuoco a diventare il suo inafferrabile compagno di giochi. A poco a poco, immerge il tendone in un mondo magico dove le fiamme danzano, si contorcono e raccontano storie. Ridendo e saltando su e giù, il pubblico assiste a uno spettacolo circense senza precedenti: folle, dolce, pirotecnico… indimenticabile!

Lo spettacolo è in tournée nelle seguenti città:

– ANCERVILLE: giovedì 9 aprile ore 20.30 + sabato 11 aprile ore 20.30

– COMMERCIO: venerdì 24 aprile ore 20.30 + sabato 25 aprile ore 20.30 + domenica 26 aprile ore 17.00

Espanol :

Collectif Sismique / circo bajo carpa / a partir de 10 años

Cuando entras en la carpa de Ignis, te adentras en la guarida de un extraño payaso que lleva a cabo una serie de experimentos, cada uno más peligroso y fascinante que el anterior…

En la pista de baile, invoca al fuego para que se convierta en su escurridizo compañero de juegos. Poco a poco, sumerge la carpa en un mundo mágico donde las llamas bailan, se retuercen y cuentan historias. Riendo y saltando, el público asiste a un espectáculo de circo sin igual: alocado, pirotécnico… ¡inolvidable!

Espectáculo de carpa grande en gira por las siguientes ciudades:

– ANCERVILLE: jueves 9 de abril 20.30 h + sábado 11 de abril 20.30 h

– COMMERCY: viernes 24 de abril 20.30 h + sábado 25 de abril 20.30 h + domingo 26 de abril 17.00 h

