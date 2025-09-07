Spectacle Ikigaï La Moulin de Raoul Brabant-le-Roi

La Moulin de Raoul 20 Rue du Moulin Brabant-le-Roi Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 16:00:00

fin : 2025-09-07

L’association Le Moulin de Raoul vous convie à un après-midi dans le jardin se retrouver pour déjeuner, sous forme d’auberge espagnole avec un repas tiré du sac à partir de 12h pour un moment de convivialité et de partage.

Suivi d’un spectacle à 16h, pour tout public à partir de 8 ans.

Entrée gratuite, participation volontaire.

En cas de météo capricieuse, nous pourrons vous abriter à l’intérieur du moulin.Tout public

English :

The association Le Moulin de Raoul invites you to an afternoon in the garden: meet for lunch, in the form of a « auberge espagnole », with a packed lunch from 12 noon for a moment of conviviality and sharing.

Followed by a show at 4pm, for all ages 8 and up.

Free admission, voluntary participation.

In case of bad weather, we can shelter you inside the mill.

German :

Der Verein Le Moulin de Raoul lädt Sie zu einem Nachmittag im Garten ein: Treffen Sie sich zum Mittagessen, in Form einer Auberge espagnole mit einer Mahlzeit aus dem Rucksack ab 12 Uhr für einen Moment der Geselligkeit und des Austauschs.

Anschließend folgt um 16 Uhr eine Aufführung für alle Zuschauer ab 8 Jahren.

Eintritt frei, freiwillige Teilnahme.

Bei launischem Wetter können wir Sie im Inneren der Mühle unterbringen.

Italiano :

L’associazione Le Moulin de Raoul vi invita a un pomeriggio in giardino: riunitevi per il pranzo, sotto forma di « auberge espagnole » con pranzo al sacco a partire dalle 12.00 per un momento di convivialità e condivisione.

A seguire, alle 16.00, uno spettacolo per tutte le età, dagli 8 anni in su.

Ingresso libero, partecipazione volontaria.

In caso di maltempo, possiamo ripararvi all’interno del mulino.

Espanol :

La asociación Le Moulin de Raoul le invita a una tarde en el jardín: reúnase para almorzar, en forma de « auberge espagnole » con un almuerzo para llevar a partir de las 12 h para un momento de convivencia y compartir.

Seguido de un espectáculo a las 16 h, para todas las edades a partir de 8 años.

Entrada gratuita, participación voluntaria.

En caso de mal tiempo, podemos refugiarle en el interior del molino.

