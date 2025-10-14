Spectacle Il a la côte DEVOS ! Onet-le-Château

La grande salle de l’Athyrium vous accueille à l’occasion du centenaire de la naissance de Raymond Devos. Le metteur en scène Daniel Benoin s’est plongé dans son œuvre immense pour en extraire quelques pépites.

Des éclats d’humour et de poésie portés par une distribution remarquable.

Avec son costume bleu ciel, son ventre rebondi et sa tête en forme de poire, Raymond Devos a marqué son époque.

Il savait, comme nul autre, manier le verbe avec un génie inégalé et entraîner son public dans un tourbillon de rires et d’émotions.

Pour lui rendre hommage, six comédien·nes vous invitent à redécouvrir ses sketchs les plus savoureux. Sur scène, rien de superflu une chaise et une table basse par interprète, quelques images projetées sur grand écran. Chacun·e s’approprie les textes de l’humoriste sans jamais tenter de l’imiter. Portées par un souffle nouveau, ces saynètes, pleines de malice, résonnent avec une fraîcheur intacte. Elles continuent de faire danser la langue et vibrer les cœurs.

Avec six comédiens parmi la liste suivante :

Christophe Alévêque, Daniel Benoin, François Berléand, Michel Boujenah, Patrick Chesnais, François-Xavier Demaison, Mélanie Doutey, Hippolyte Girardot, Stéphane Guillon, Gérard Jugnot, Arthur Jugnot, Mathilda May,

Sylvie Testud. 35 .

English :

The Athyrium theatre welcomes you to the centenary of the birth of Raymond Devos. Director Daniel Benoin has plunged into his immense work to extract a few nuggets.

German :

Der große Saal des Athyrium empfängt Sie anlässlich des hundertsten Geburtstags von Raymond Devos. Der Regisseur Daniel Benoin hat sich in sein riesiges Werk vertieft, um einige Nuggets herauszufiltern.

Italiano :

L’auditorium principale dell’Athyrium vi accoglie per il centenario della nascita di Raymond Devos. Il regista Daniel Benoin si è immerso nella sua immensa opera per estrarne alcune pepite.

Espanol :

El auditorio principal del Athyrium le da la bienvenida con motivo del centenario del nacimiento de Raymond Devos. El director Daniel Benoin se ha sumergido en su inmensa obra para extraer algunas pepitas.

