Spectacle Il elle iel Médiathèque Aurec-sur-Loire
Spectacle Il elle iel Médiathèque Aurec-sur-Loire mercredi 11 mars 2026.
Spectacle Il elle iel
Médiathèque Aurecinema Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Par la Compagnie Maintes et une fois.
À travers les contes traditionnels, la conteuse Claire et la clowne Marie-Caroline explorent la condition féminine.
.
Médiathèque Aurecinema Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59 accueil@mjc-aurec.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By Compagnie Maintes et une fois.
Through traditional tales, storyteller Claire and clown Marie-Caroline explore the female condition.
L’événement Spectacle Il elle iel Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Loire Semène