Spectacle Il elle iel Médiathèque Aurec-sur-Loire

Spectacle Il elle iel

Médiathèque Aurecinema Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Par la Compagnie Maintes et une fois.



À travers les contes traditionnels, la conteuse Claire et la clowne Marie-Caroline explorent la condition féminine.

Médiathèque Aurecinema Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 41 59 accueil@mjc-aurec.fr

English :

By Compagnie Maintes et une fois.



Through traditional tales, storyteller Claire and clown Marie-Caroline explore the female condition.

