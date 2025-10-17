Spectacle il était temps Cie Incognito rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Il y a très très très longtemps, le monde était plongé dans le noir et le froid, au milieu des ténèbres Céleste se lamentait …

Mais Lison, la fée des couleurs, ne va pas laisser Céleste broyer du noir et l’entraine dans une incroyable aventure parce qu’il était temps pour elle de découvrir un nouveau monde.

Avec humour, poésie et en chansons, le spectacle aborde les thèmes de la découverte du monde et de la nature qui nous entoure et l’émerveillement que cela suscite en chacun de nous.

English :

A long, long time ago, the world was plunged into darkness and cold, and in the midst of the darkness Celeste lamented …

But Lison, the color fairy, won’t let Céleste brood and takes her on an incredible adventure, because it’s time for her to discover a new world.

With humor, poetry and song, the show tackles the themes of discovering the world and nature around us, and the wonder it inspires in each of us.

Children’s show by Compagnie Incognito

German :

Vor sehr, sehr, sehr langer Zeit war die Welt in Dunkelheit und Kälte gehüllt. Inmitten der Dunkelheit klagte Celeste …

Aber Lison, die Farbenfee, lässt Celeste nicht im Dunkeln tappen und nimmt sie mit auf ein unglaubliches Abenteuer, denn es war an der Zeit für sie, eine neue Welt zu entdecken.

Mit Humor, Poesie und Liedern behandelt das Stück die Themen der Entdeckung der Welt und der Natur, die uns umgibt, und das Staunen, das dies in jedem von uns hervorruft.

Schauspiel für Kinder von der Compagnie Incognito

Italiano :

Molto, molto tempo fa, il mondo era immerso nell’oscurità e nel freddo, e nel mezzo dell’oscurità Céleste si lamentava …

Ma Lison, la fata dei colori, non ha intenzione di lasciare Céleste a rimuginare e la porta con sé in un’incredibile avventura, perché è arrivato il momento di scoprire un nuovo mondo.

Con umorismo, poesia e canzoni, lo spettacolo esplora i temi della scoperta del mondo e della natura che ci circonda e della meraviglia che suscita in tutti noi.

Spettacolo per bambini della Compagnie Incognito

Espanol :

Hace mucho, mucho tiempo, el mundo estaba sumido en la oscuridad y el frío, y en medio de las tinieblas Céleste se lamentaba…

Pero Lison, el hada de los colores, no va a dejar que Céleste se quede pensativa y la lleva a vivir una aventura increíble porque ha llegado el momento de que descubra un mundo nuevo.

Con humor, poesía y canciones, el espectáculo explora los temas del descubrimiento del mundo y la naturaleza que nos rodea, y la maravilla que inspira en todos nosotros.

Espectáculo para niños de la Compagnie Incognito

