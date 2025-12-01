Spectacle Il était temps Cie Incognito rue du Général Leclerc Impasse de la Boisette Foug

Spectacle Il était temps Cie Incognito

Salle Jean Ferrat Foug Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2025-12-19 18:30:00

Il y a très très très longtemps, le monde était plongé dans le noir et le froid, au milieu des ténèbres Céleste se lamentait…

Mais Lison, la fée des couleurs, ne va pas laisser Céleste broyer du noir et l’entraîne dans une incroyable aventure parce qu’il était temps pour elle de découvrir un nouveau monde.

Avec humour, poésie et en chansons, le spectacle aborde les thèmes de la découverte du monde et de la nature qui nous entoure et l’émerveillement que cela suscite en chacun de nous.Enfants

+33 3 83 62 70 26

English :

A long, long time ago, the world was plunged into darkness and cold, and in the midst of the darkness Celeste lamented…

But Lison, the color fairy, won’t let Céleste brood and takes her on an incredible adventure, because it’s time for her to discover a new world.

With humor, poetry and song, the show tackles the themes of discovering the world and nature around us, and the wonder it inspires in each of us.

