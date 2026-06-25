Spectacle Il était trois fois de la Compaganie La Ruche Salle des fêtes Belmesnil vendredi 9 octobre 2026.

Belmesnil

Spectacle Il était trois fois de la Compaganie La Ruche

Salle des fêtes Rue du stade Belmesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09 21:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Il était 3 fois, 3 histoires improvisées, imaginées et jouées dans l’instant par 3 improvisateur•ices pour et avec le jeune public qui choisit, propose et participe en donnant les éléments de chaque histoire. Ici rien d’impossible avec un imaginaire sans limite !

C’est quoi improviser ? Comment inventer et raconter une histoire ? Il était 3 fois est un spectacle d’improvisation interactif qui met les enfants au cœur de la création porté par un trio dynamique et facétieux. Dès les premières secondes, les enfants sont invités à participer et à faire vivre ce spectacle d’improvisation pensé spécialement pour eux. Pour chaque histoire le public choisit les objets qui devront y apparaitre et grâce à un dispositif dynamique propose la recette inspirant aux narrateur·ices son titre. Sur scène, le trio raconte, questionne et incarne tous les personnages en improvisant des histoires toujours uniques et variées.

A partir de 5 ans .

Salle des fêtes Rue du stade Belmesnil 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 06 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net

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English : Spectacle Il était trois fois de la Compaganie La Ruche

L’événement Spectacle Il était trois fois de la Compaganie La Ruche Belmesnil a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux