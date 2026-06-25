Spectacle Il était trois fois de la Compaganie La Ruche Salle des fêtes Belmesnil
Spectacle Il était trois fois de la Compaganie La Ruche Salle des fêtes Belmesnil vendredi 9 octobre 2026.
Belmesnil
Spectacle Il était trois fois de la Compaganie La Ruche
Salle des fêtes Rue du stade Belmesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09 21:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Il était 3 fois, 3 histoires improvisées, imaginées et jouées dans l’instant par 3 improvisateur•ices pour et avec le jeune public qui choisit, propose et participe en donnant les éléments de chaque histoire. Ici rien d’impossible avec un imaginaire sans limite !
C’est quoi improviser ? Comment inventer et raconter une histoire ? Il était 3 fois est un spectacle d’improvisation interactif qui met les enfants au cœur de la création porté par un trio dynamique et facétieux. Dès les premières secondes, les enfants sont invités à participer et à faire vivre ce spectacle d’improvisation pensé spécialement pour eux. Pour chaque histoire le public choisit les objets qui devront y apparaitre et grâce à un dispositif dynamique propose la recette inspirant aux narrateur·ices son titre. Sur scène, le trio raconte, questionne et incarne tous les personnages en improvisant des histoires toujours uniques et variées.
A partir de 5 ans .
Salle des fêtes Rue du stade Belmesnil 76590 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 06 32 tourisme-auffay@terroirdecaux.net
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English : Spectacle Il était trois fois de la Compaganie La Ruche
L’événement Spectacle Il était trois fois de la Compaganie La Ruche Belmesnil a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terroir de Caux