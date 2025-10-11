Spectacle il était un arbre AGORA Metz

Spectacle il était un arbre AGORA Metz samedi 11 octobre 2025.

Spectacle il était un arbre

AGORA 4 rue Théodore de Gargan Metz Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 16:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Ce spectacle de la Compagnie La Rivière qui Marche, tiré du livre éponyme d’Emilie VAST, est imprégné de son univers graphique aux lignes épurées, magnifiant et détaillant la nature à un lecteur qui parfois en est éloigné.

Musique, chorégraphies, jeux de matière, mots de poésie… tout y est pensé pour ouvrir les portes de l’imaginaire de l’enfant, réveiller ses émotions, laisser des traces et lui donner une incroyable envie de refaire ce qu’il a vu et l’a enthousiasmé.Tout public

8 .

AGORA 4 rue Théodore de Gargan Metz 57050 Moselle Grand Est

English :

This show by Compagnie La Rivière qui Marche, based on Emilie VAST?s book of the same name, is imbued with her graphic universe of clean lines, magnifying and detailing nature for a reader who is sometimes far removed from it.

Music, choreography, play on materials, poetic words? everything is designed to open the doors of the child?s imagination, awaken his emotions, leave traces and give him an incredible desire to repeat what he has seen and enjoyed.

German :

Dieses Stück der Compagnie La Rivière qui Marche basiert auf dem gleichnamigen Buch von Emilie VAST und ist von ihrer grafischen Welt mit klaren Linien geprägt, die die Natur für einen Leser, der manchmal weit davon entfernt ist, verherrlicht und detailliert darstellt.

Musik, Choreographien, Materialspiele, poetische Worte? alles ist darauf ausgerichtet, die Türen zur Vorstellungskraft des Kindes zu öffnen, seine Emotionen zu wecken, Spuren zu hinterlassen und ihm eine unglaubliche Lust zu geben, das Gesehene und Begeisterte zu wiederholen.

Italiano :

Lo spettacolo della Compagnie La Rivière qui Marche, tratto dall’omonimo libro di Emilie VAST, è impregnato del suo universo grafico dalle linee pulite, che ingrandisce e dettaglia la natura per un lettore a volte lontano da essa.

La musica, la coreografia, il gioco dei materiali, le parole poetiche: tutto è pensato per aprire le porte dell’immaginazione dei bambini, risvegliare le loro emozioni, lasciare tracce e far nascere in loro un incredibile desiderio di ripetere ciò che hanno visto e di cui sono stati affascinati.

Espanol :

Este espectáculo de la Compagnie La Rivière qui Marche, basado en el libro homónimo de Emilie VAST, está impregnado de su universo gráfico de líneas limpias, que amplía y detalla la naturaleza para un lector a veces alejado de ella.

La música, la coreografía, el juego de materiales, las palabras poéticas… todo está pensado para abrir las puertas de la imaginación del niño, despertar sus emociones, dejar huellas y darle unas ganas increíbles de repetir lo que ha visto y le ha cautivado.

L’événement Spectacle il était un arbre Metz a été mis à jour le 2025-09-30 par AGENCE INSPIRE METZ