Spectacle | Il était une fois la Danse L’Eden Eymet

Eymet

Spectacle | Il était une fois la Danse

L’Eden Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le Village de la Danse présente un spectacle Chorégraphié par Lexane Il était une Fois la Danse de la préhistoire à nos jours.

Un Voyage à travers le temps et les cultures…

Le spectacle raconte l’histoire de la danse comme le plus vieil art du monde un art naturel, universel, qui a toujours été présent dans la vie des Hommes.

De la préhistoire à nos jours, dans toutes les sociétés, quelles que soient les cultures ou les conditions de vie, elle a toujours été un moyen d’expression, de partage et de célébration.

Billetterie à l’Office de Tourisme d’Eymet.

Sur réservation. .

L’Eden Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 68 18 22

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English : Spectacle | Il était une fois la Danse

L’événement Spectacle | Il était une fois la Danse Eymet a été mis à jour le 2026-05-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides