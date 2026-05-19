Spectacle | Il était une fois la Danse L’Eden Eymet
Spectacle | Il était une fois la Danse L’Eden Eymet samedi 6 juin 2026.
Eymet
Spectacle | Il était une fois la Danse
L’Eden Avenue de la Bastide Eymet Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le Village de la Danse présente un spectacle Chorégraphié par Lexane Il était une Fois la Danse de la préhistoire à nos jours.
Un Voyage à travers le temps et les cultures…
Le spectacle raconte l’histoire de la danse comme le plus vieil art du monde un art naturel, universel, qui a toujours été présent dans la vie des Hommes.
De la préhistoire à nos jours, dans toutes les sociétés, quelles que soient les cultures ou les conditions de vie, elle a toujours été un moyen d’expression, de partage et de célébration.
Billetterie à l’Office de Tourisme d’Eymet.
Sur réservation. .
L’Eden Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 68 18 22
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English : Spectacle | Il était une fois la Danse
L’événement Spectacle | Il était une fois la Danse Eymet a été mis à jour le 2026-05-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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