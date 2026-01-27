SPECTACLE IL ÉTAIT UNE FOIS LES COMÉDIES MUSICALES CENTRE HERMES Eaunes
Asseyez- vous confortablement et laissez- vous transporter par un voyage visuel et musical rendant hommage aux plus grandes comédies musicales. réservez vos places!
Redécouvrez les chansons emblématiques de Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, Starmania, Mamma Mia, Résiste, Le Roi Soleil, et bien d’autres…
Ouverture de la billetterie un mois avant le spectacle
Samedi 14 mars à 21h00
Gratuit
Sur réservation .
CENTRE HERMES 145 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 62 12 service.culture@mairieaunes.fr
English :
Sit back and let yourself be transported by a visual and musical journey that pays tribute to the greatest musicals. reserve your seats!
