SPECTACLE IL ÉTAIT UNE FOIS LES COMÉDIES MUSICALES CENTRE HERMES Eaunes

SPECTACLE IL ÉTAIT UNE FOIS LES COMÉDIES MUSICALES

CENTRE HERMES 145 Avenue de la Mairie Eaunes Haute-Garonne

Début : 2026-03-14 21:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Asseyez- vous confortablement et laissez- vous transporter par un voyage visuel et musical rendant hommage aux plus grandes comédies musicales. réservez vos places!

Redécouvrez les chansons emblématiques de Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, Starmania, Mamma Mia, Résiste, Le Roi Soleil, et bien d’autres…

Ouverture de la billetterie un mois avant le spectacle

Samedi 14 mars à 21h00

Centre Hermès

Gratuit

Sur réservation .

CENTRE HERMES 145 Avenue de la Mairie Eaunes 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 62 12 service.culture@mairieaunes.fr

English :

Sit back and let yourself be transported by a visual and musical journey that pays tribute to the greatest musicals. reserve your seats!

L’événement SPECTACLE IL ÉTAIT UNE FOIS LES COMÉDIES MUSICALES Eaunes a été mis à jour le 2026-01-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE