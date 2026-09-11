Informations pratiques

Ondres

Spectacle « il était une lune »

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:30:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

La lune ? Que fait-elle toute seule là-haut ? Elle éclaire toute la terre mais qui l’éclaire à elle ? Comment est-elle née ? A-t-elle des amis ? Ou des ennemis ? À partir de 4 contes du monde entier, 2 conteuses chanteuses vont vous dévoiler les mystères de la lune…

Enfants à partir de 4 ans.

RDV à 10h30. Inscription au 05.59.45.23.59 .

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr

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English : Spectacle « il était une lune »

L’événement Spectacle « il était une lune » Ondres a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx