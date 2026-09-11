Spectacle « il était une lune » Ludo bibliothèque Ondres Ondres
samedi 24 octobre 2026 · Ludo bibliothèque Ondres · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Spectacle « il était une lune »
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:30:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
La lune ? Que fait-elle toute seule là-haut ? Elle éclaire toute la terre mais qui l’éclaire à elle ? Comment est-elle née ? A-t-elle des amis ? Ou des ennemis ? À partir de 4 contes du monde entier, 2 conteuses chanteuses vont vous dévoiler les mystères de la lune…
Enfants à partir de 4 ans.
RDV à 10h30. Inscription au 05.59.45.23.59 .
Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 23 59 ludobibliotheque@ondres.fr
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English : Spectacle « il était une lune »
L’événement Spectacle « il était une lune » Ondres a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx
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