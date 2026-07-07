Spectacle Il ne m’est jamais rien arrivé Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair
mardi 11 mai 2027 · Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville · Hérouville-Saint-Clair
Informations pratiques
Hérouville-Saint-Clair
Spectacle Il ne m’est jamais rien arrivé
Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-05-11 20:00:00
fin : 2027-05-14
Date(s) :
2027-05-11
De 1977 à 1995, Jean-Luc Lagarce a consigné ses réflexions, sa vie, ses pensées, dans un journal. Des milliers de pages qui portent la trace d’une existence menée tambour battant, le portrait intime d’un amoureux des planches, d’un auteur dramatique prolifique et meneur de troupe.
De 1977 à 1995, Jean-Luc Lagarce a consigné ses réflexions, sa vie, ses pensées, dans un journal. Des milliers de pages qui portent la trace d’une existence menée tambour battant, le portrait intime d’un amoureux des planches, d’un auteur dramatique prolifique et meneur de troupe avec le Théâtre de la Roulotte, avide de rencontres sensuelles et de plaisir charnel, que le Sida stoppera dans sa course éperdue de liberté. Mais ce journal est aussi le reflet d’une époque et d’une génération, il embrasse dans son flux la décennie ambivalente des années 80, une constellation d’artistes exaltés et décimés par l’épidémie. Entre stand-up et installation plastique, accompagné d’une dessinatrice, Vincent Dedienne vibre de cette langue palpitante, auréolé de ce rideau de fils qui s’anime.
D’après Le Journal de Jean-Luc Lagarce aux Éditions Les Solitaires Intempestifs, Adaptation et jeu Vincent Dedienne, Mise en scène Johanny Bert, Dessinatrice au plateau Irène Vignaud.
Spectacle naturellement accessible aux personnes malvoyantes et aveugles. Durée 1h10. .
Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr
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English : Spectacle Il ne m’est jamais rien arrivé
From 1977 to 1995, Jean-Luc Lagarce recorded his reflections, his life and his thoughts in a diary. Thousands of pages bearing the traces of a life lived at a breakneck pace, an intimate portrait of a man who loved the stage, a prolific playwright and theatre director.
L’événement Spectacle Il ne m’est jamais rien arrivé Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité
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