Spectacle Il sera une fois Salle des fêtes Labastide-Monréjeau
Spectacle Il sera une fois Salle des fêtes Labastide-Monréjeau dimanche 25 janvier 2026.
Spectacle Il sera une fois
Salle des fêtes Chemin de l’Église Labastide-Monréjeau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
C’est un conte futuriste musical de tendance bio-techno-poético-humaniste. On y rencontre des enfants, des voyages spatio-temporels, un bateau qui roule, des légumes qui poussent sur les immeubles, des drones, des explosions, des étoiles filantes, des gens qui s’aiment, qui rêvent et qui vivent. .
Salle des fêtes Chemin de l’Église Labastide-Monréjeau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 34 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle Il sera une fois
L’événement Spectacle Il sera une fois Labastide-Monréjeau a été mis à jour le 2026-01-03 par OT Coeur de Béarn