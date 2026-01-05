Spectacle Il sera une fois Salle des fêtes Labastide-Monréjeau

Spectacle Il sera une fois

Salle des fêtes Chemin de l’Église Labastide-Monréjeau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

C’est un conte futuriste musical de tendance bio-techno-poético-humaniste. On y rencontre des enfants, des voyages spatio-temporels, un bateau qui roule, des légumes qui poussent sur les immeubles, des drones, des explosions, des étoiles filantes, des gens qui s’aiment, qui rêvent et qui vivent. .

Salle des fêtes Chemin de l’Église Labastide-Monréjeau 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 34 11

