Spectacle Il y a en elle comme un secret Biopic de Simone Veil Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Spectacle Il y a en elle comme un secret Biopic de Simone Veil

Samedi 7 mars 2026 de 20h à 21h30. Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 21:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Biopic de Simone Veil, de la déportation à la femme engagée. Cette pièce retrace le parcours de Simone Veil, de son enfance à ses combats politiques en faveur de la dignité humaine et des droits des femmes.

Le spectacle se déroule dans la nuit du 30 juin 2018 Marceline Loridan-Ivens cherche les mots pour son discours lors de l’entrée de son amie au Panthéon, tandis que les souvenirs affluent. Elle revient sur leur rencontre à Auschwitz, la naissance d’une amitié indestructible, puis sur le destin exceptionnel de Simone Veil la déportation, le difficile retour à la vie et son ascension politique dans un monde d’hommes.

S’appuyant sur ses écrits et des archives, la mise en scène mêle théâtre, danse, chant, musique, projections vidéo et ombres chinoises, dans une forme sensible oscillant entre drame, poésie, tendresse et déchirement. .

Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 24 24 20 cie.latetedanslesnuages@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Biopic of Simone Veil, from deportation to commitment. This play retraces Simone Veil’s career, from her childhood to her political battles for human dignity and women’s rights.

L’événement Spectacle Il y a en elle comme un secret Biopic de Simone Veil Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme d’Aix en Provence