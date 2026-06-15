Riespach

Spectacle: Iliade

19-21 rue du Durrenrain Riespach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 19:30:00

fin : 2026-07-08 20:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Une plongée vivante et décalée au cœur de la mythique guerre de Troie.

Connaissez-vous l’histoire de l’Iliade et de la guerre opposant les Achéens aux Troyens ? Avec énergie et ingéniosité, la compagnie Compagnie Bravache vous embarque dans une revisite rythmée de la légendaire guerre de Troie. Entre dieux de l’Olympe, passions déchaînées et affrontements épiques, revivez ce récit mythique. 0 .

19-21 rue du Durrenrain Riespach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 accueil@cc-sundgau.fr

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English :

A lively, offbeat dive into the mythical Trojan War.

L’événement Spectacle: Iliade Riespach a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Sundgau