Spectacle Illusionnautes Erdeven

Spectacle Illusionnautes

Espace culturel Le Roëlan Erdeven Morbihan

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14 16:45:00

2025-12-14

Les Illusionnautes débarquent avec un spectacle qui défie la logique et réveille l’imaginaire.

Illusions, humour, émotions… un voyage unique à partager en famille !

Ce spectacle de 75 minutes, est un mélange époustouflant de théâtre, de magie et d’une pincée de mentalisme. Une création pensée pour éveiller l’émerveillement chez les petits comme chez les grands.

Nos artistes illusionnistes, inspirés par l’univers fantastique de Jules Verne, vous convient à un voyage extraordinaire vers des contrées lointaines et des époques révolues. Embarquez avec eux pour une aventure qui transcende les frontières de l’imagination, où vos rêves les plus fous prennent vie.

Tarif 10€/adulte, 5€/enfant

https://my.weezevent.com/spectacle-illusionnautes

où 06 74 94 87 19 et à la médiathèque d’Erdeven .

Espace culturel Le Roëlan Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 94 87 19

