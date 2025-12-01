Spectacle illusionniste French twins Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Spectacle illusionniste French twins samedi 20 décembre 2025.

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l'Abbé Finistère

20:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Les jumeaux illusionnistes 3.0 d’America’s Got Talent, La France a un Incroyable Talent…présentent un show hors du commun mêlant magie, illusion et technologie.

Pionniers de la magie digitale 3.0, ces illusionnistes renommés débarquent dans toute la France pour une expérience époustouflante.

Après une tournée internationale, découvrez un show unique très visuel et très interactif où des objets traversent et apparaissent d’un écran géant, les spectateurs sont acteurs du spectacle et participent, offrant des illusions digitales et des hologrammes jamais vus en France. .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 66 00 46

