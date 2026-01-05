Spectacle illustré La boîte à musique Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Spectacle illustré La boîte à musique

Beaupréau 6 rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2026-03-25 17:00:00

2026-03-25

La boîte à musique

La Salle de la Loge à Beaupréau accueillera un spectacle pas comme les autres La Boîte à musique, une création originale à mi-chemin entre théâtre et bande dessinée.

Cette représentation singulière propose une savoureuse rencontre entre les arts de la scène et du dessin. Les planches originales de Gijé, illustrateur reconnu, sont projetées en grand format et deviennent le décor vivant de l’histoire. Sous nos yeux, les personnages jusque-là figés sur papier prennent vie, parlent, bougent, rient, s’émeuvent…

Les spectateurs passent sans cesse du théâtre à la BD, de la scène à l’écran, dans un jeu d’images et de voix qui mêle magie visuelle et émotion narrative. Une expérience immersive et poétique, accessible à tous à partir de 6 ans.

Laissez-vous emporter dans l’univers enchanteur de La Boîte à musique, où le dessin s’anime et le théâtre se dessine.

Gratuit, tout public, sur réservation .

The music box

