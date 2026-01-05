Spectacle Ilyes DJADEL

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Tout public

Ilyes Djadel est la nouvelle révélation de l’humour qui n’a cessé de marquer les esprits, Jamel Debbouze et Kev Adams le repèrent et décident de produire son premier spectacle VRAI, qui connaît un succès fulgurant depuis 2023. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

L'événement Spectacle Ilyes DJADEL Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-10-30