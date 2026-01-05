Spectacle Ilyes DJADEL Saint-Dizier
Spectacle Ilyes DJADEL Saint-Dizier mercredi 21 janvier 2026.
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Début : 2026-01-21
Tout public
Ilyes Djadel est la nouvelle révélation de l’humour qui n’a cessé de marquer les esprits, Jamel Debbouze et Kev Adams le repèrent et décident de produire son premier spectacle VRAI, qui connaît un succès fulgurant depuis 2023. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
