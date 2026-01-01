Spectacle Imagine Rue des Plantations Plélan-le-Petit

Spectacle Imagine

Rue des Plantations L’Embarcadère Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Imagine

Humour, bruitage, mime, danse, chant… Un vrai show familial !

Imagine, le spectacle d’humour visuel et familial par excellence ! À la fois comédiens, bruiteurs, mimes danseurs, chanteurs et performeurs, les deux artistes déploient sur scène une énergie explosive.

Deux garçons de café décident en plein service, de changer de vie pour réaliser leur rêve… Créer un spectacle pour un jour le jouer à New York !

Ainsi les deux serveurs deviennent comédien, le Bar, un Théâtre et les clients, des spectateurs. Ils vont puiser dans leur imagination, pour créer un univers inspiré de Charlie Chaplin, Jim Carrey, Tex Avery, Buster Keaton, Frank Sinatra…

C’est une ode au rêve, une incitation à les réaliser.

Adapté à toute la famille, à partir de 5 ans. .

Rue des Plantations L’Embarcadère Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne

