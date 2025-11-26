Spectacle Imagori Espace polyvalent Guy Poulou Ciboure

Spectacle Imagori Espace polyvalent Guy Poulou Ciboure mercredi 26 novembre 2025.

Spectacle Imagori

Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Dans un univers entièrement fait de papier, un voyageur venu d’ailleurs rencontre d’étranges créatures pliées, modelées, inventées. Par la danse, il cherche un contact, une histoire, une ouverture. À la croisée de la danse, des arts visuels et de la musique classique, imagOri est un conte sans mots, où les gestes, les textures et la musique suffisent à dire la différence, la curiosité, le lien. Un moment suspendu, délicat et immersif, pour petits et grands rêveurs.

Jeune public dès 4 ans, sans parole. .

Espace polyvalent Guy Poulou Chemin des Barthes Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61 animations@mairiedeciboure.com

English : Spectacle Imagori

German : Spectacle Imagori

Italiano :

Espanol : Spectacle Imagori

L’événement Spectacle Imagori Ciboure a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque