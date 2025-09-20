Spectacle immersif au château de Trémohar Château de Trémohar Berric

Samedi 20 septembre à 11h, 14h30, 16h et 17h30 [et Dimanche 27 septembre: 13h30, 14h45 et 16h].

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite animée de la Seigneurie de Tremohar

Parcourez 800 ans d’histoire de la Seigneurie de Tremohar, par une visite animée par des spectacles immersifs pour petits et grands.

Château de Trémohar Trémohar, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan Bretagne http://www.tremohar.fr/ http://www.tremohar.fr/le-chateau.php;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091032 communs du XVIe s et château du XVIIIe

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des MH

Pierre Breese