Spectacle immersif Bal & Masques au Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly

Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly Aube
Tarif : – – Eur
21
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-11-23 20:45:00
Date(s) :
2025-10-31
Tout les week-ends de novembre 2025
Novembre 1928, c’est la fête au Château de la Motte-Tilly ; le Comte et la Comtesse de Rohan-Chabot organisent le bal masqué le plus attendu de l’année ! Mais une inquiétante rumeur vient planer sur les festivités des membres des Apaches, le gang le plus craint de Paris, se seraient mêlés aux invités !
Quelles sont les intentions de ces Apaches ?
Qui se cache derrière les masques ?
Quels autres dangers pourraient rôder dans le château ?
Venez le découvrir à l’occasion de la dernière année de ce spectacle ! 21 .
Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33 6 16 05 87 26
