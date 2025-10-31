Spectacle immersif Bal & Masques au Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly

Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly Aube

Début : 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-11-23 20:45:00

2025-10-31

Tout les week-ends de novembre 2025

Novembre 1928, c’est la fête au Château de la Motte-Tilly ; le Comte et la Comtesse de Rohan-Chabot organisent le bal masqué le plus attendu de l’année ! Mais une inquiétante rumeur vient planer sur les festivités des membres des Apaches, le gang le plus craint de Paris, se seraient mêlés aux invités !

Quelles sont les intentions de ces Apaches ?

Qui se cache derrière les masques ?

Quels autres dangers pourraient rôder dans le château ?

Venez le découvrir à l’occasion de la dernière année de ce spectacle ! 21 .

Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33 6 16 05 87 26

