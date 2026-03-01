Spectacle Immersif d’improvisation Embarquement Immédiat Salle des Affaires Maritimes Audierne

Spectacle Immersif d’improvisation Embarquement Immédiat

Salle des Affaires Maritimes 1 rue Lamartine Audierne Finistère

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29 17:30:00

2026-03-29

Embarquement immédiat, un spectacle d’improvisation prenant pour décor l’univers de l’aéroport.

Le temps d’une représentation, les spectateurs deviennent passagers d’un vol pas comme les autres. Des douanes à la cabine d’avion, les comédiens improvisent au plus près du public, qui participe aux décisions du voyage. La destination comme les péripéties se construisent en direct, rendant chaque représentation unique.

Salle des Affaires Maritimes 1 rue Lamartine Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 66 03 03 57

