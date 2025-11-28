Spectacle immersif et sensoriel Feuilles Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Spectacle immersif et sensoriel Feuilles Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon vendredi 28 novembre 2025.

Spectacle immersif et sensoriel Feuilles

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

L’imaginaire en mouvement avec Mondrian.

.

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

English :

Imagination in motion with Mondrian.

German :

Das Imaginäre in Bewegung mit Mondrian.

Italiano :

L’immaginazione in movimento con Mondrian.

Espanol :

Imaginación en movimiento con Mondrian.

L’événement Spectacle immersif et sensoriel Feuilles Montluçon a été mis à jour le 2025-07-19 par Montluçon Tourisme