Spectacle immersif Le rêve d’Alphonse Rue Frédéric Chopin Harfleur

Spectacle immersif Le rêve d’Alphonse Rue Frédéric Chopin Harfleur samedi 27 septembre 2025.

Spectacle immersif Le rêve d’Alphonse

Rue Frédéric Chopin Centre Culturel La Forge Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Entrez dans le Créa’Bus 2.0, une salle itinérante où son, lumière et vidéo donnent vie au conte « Le rêve d’Alphonse » en 360°. Un moment immersif, poétique et intime à vivre en famille.

Petits et grands sont invités à s’évader dans des univers poétiques et sensoriels, où l’imaginaire prend vie pour un moment d’émerveillement et de partage.

Durée 9 mn par séance Jauge 8 personnes par séance .

Rue Frédéric Chopin Centre Culturel La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 00

English : Spectacle immersif Le rêve d’Alphonse

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle immersif Le rêve d’Alphonse Harfleur a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie