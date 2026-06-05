Barjouville

Spectacle immersif Les Souvenirs d’Antan

Route des Cerisiers Barjouville Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Cette création artistique originale invite le public à plonger dans l’univers de la Belle Époque (fin du XIXe début du XXe siècle) à travers un spectacle vivant, humain et immersif. Auteur et metteur en scène Slevan Muret. Une création HISTORIA. Tout public.

Le temps d’un crépuscule, embarquez au coeur de la Belle Époque ! Entrez dans le souvenir d’une lettre, pour participer à une partie de campagne, comme il pouvait s’y donner en 1900. Rencontrez au gré des écrits d’Antan, des artistes bohémiens, un ingénieur visionnaire, réinventant le monde à leur manière. 50 comédiens volontaires en costume. 1 heure de spectacle immersif. 18 .

Route des Cerisiers Barjouville 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

This original artistic creation invites audiences to plunge into the world of the Belle Époque (late 19th ? early 20th century) through a lively, human and immersive show. Author and director: Slevan Muret. Created by HISTORIA. All audiences.

L’événement Spectacle immersif Les Souvenirs d’Antan Barjouville a été mis à jour le 2026-06-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES