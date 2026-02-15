Spectacle immersif Une plongée dans les 1 000 ans de Caen Château, salle de l’Échiquier Caen

Spectacle immersif Une plongée dans les 1 000 ans de Caen

Dans la salle de l’Échiquier du Château de Caen, lieu de haute mémoire de l’épopée des ducs de Normandie, rois d’Angleterre, découvrez le récit de 1000 ans de la ville par la mise en scène spectaculaire d’une plongée immersive dans un monde d’images tissant l’histoire de Caen de 1025 à 2025.

Durée de la projection 20 minutes

Tout public, dès 8 ans. L’enfant doit être accompagné d’un adulte.

Informations pratiques et retrait des billets sur https://billetterie-chateauetmusees.caen.fr

Ouverture des inscriptions 2 mois avant la date de l’activité.

Programmation et modalités pratiques sous réserve de modifications. .

Château, salle de l’Échiquier 60 Avenue de la Libération Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 47 90 millenaire@caen.fr

English : Spectacle immersif Une plongée dans les 1 000 ans de Caen

In the Chessboard Room of the Château de Caen, a place of great memory of the epic of the Dukes of Normandy, Kings of England, discover the story of 1,000 years of the city through the spectacular staging of an immersive dive into a world of images weaving the history of Caen from 1025 to 2025.

