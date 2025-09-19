Spectacle Immersion Verticale au Château de Flers Château de Flers Villeneuve-d’Ascq

Tout public – Gratuit – Sans inscription

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-19T19:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Vendredi 19 septembre, en ouverture des Journées du Patrimoine, survolez le quartier du Château à bord d’un drone et découvrez la richesse de son patrimoine architectural sous un angle original !

À partir de 4 ans – Durée 20 min. – Un vol toutes les 30 min à 18h, 18h30,19h, 19h30

Immersion Verticale c’est un spectacle aéronautique unique ! Équipé d’un casque vidéo, décollez à bord d’un drone depuis la cour du Château de Flers.

Embarquez dans une aventure aérienne pour toute la famille à la découverte du patrimoine architectural de notre ville comme si vous étiez à bord du drone.

Eglise saint Pierre, Château de Flers, Ferme d’en Haut, Stadium Nord, maisons Wattel … Admirez l’architecture passé et présente sous un angle inédit.

Le personnel de bord veillera au confort de chacun, de l’embarquement à l’atterrissage !

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

Retrouvez toute la programmation des JEP au Château de Flers ici :

https://urls.fr/Bd8xKU

Immersion Verticale