Spectacle Immersion Verticale au Château de Flers Villeneuve-d’Ascq

Spectacle Immersion Verticale au Château de Flers Villeneuve-d’Ascq vendredi 19 septembre 2025.

Spectacle Immersion Verticale au Château de Flers

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19 20:00:00

Date(s) :

2025-09-19

**Vendredi 19 septembre, en ouverture des Journées du Patrimoine, survolez le quartier du Château à bord d’un drone et découvrez la richesse de son patrimoine architectural sous un angle original !**

_À partir de 4 ans Durée 20 min. Un vol toutes les 30 min à 18h, 18h30,19h, 19h30_

Immersion Verticale c’est un spectacle aéronautique unique ! Équipé d’un casque vidéo, décollez à bord d’un drone depuis la cour du Château de Flers.

Embarquez dans une aventure aérienne pour toute la famille à la découverte du patrimoine architectural de notre ville comme si vous étiez à bord du drone.

Eglise saint Pierre, Château de Flers, Ferme d’en Haut, Stadium Nord, maisons Wattel … Admirez l’architecture passé et présente sous un angle inédit.

Le personnel de bord veillera au confort de chacun, de l’embarquement à l’atterrissage !

Sur inscription

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025)

Retrouvez toute la programmation des JEP au Château de Flers ici

[https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**On Friday, September 19, to open the Journées du Patrimoine, take a drone flight over the Château district and discover its rich architectural heritage from an original angle!

from 4 years Duration 20 min. ? One flight every 30 minutes at 6pm, 6.30pm, 7pm, 7.30pm_

Immersion Verticale is a unique aeronautical show! Equipped with a video headset, take off in a drone from the courtyard of the Château de Flers.

Embark on an aerial adventure for the whole family, discovering our city’s architectural heritage as if you were aboard the drone.

Eglise saint Pierre, Château de Flers, Ferme d?en Haut, Stadium Nord, Wattel houses? Admire architecture past and present from a whole new angle.

On-board staff will ensure your comfort, from boarding to landing!

Upon registration

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025)

Find out all about the JEP program at the Château de Flers here

[https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

German :

**Freitag, den 19. September, zur Eröffnung der Tage des Kulturerbes, fliegen Sie mit einer Drohne über das Schlossviertel und entdecken Sie das reiche architektonische Erbe aus einer originellen Perspektive!**

ab 4 Jahren Dauer 20 Min. ? Ein Flug alle 30 Minuten um 18 Uhr, 18.30 Uhr,19 Uhr, 19.30 Uhr_

Immersion Verticale ist ein einzigartiges Luftfahrtspektakel! Mit einem Video-Headset ausgestattet, heben Sie an Bord einer Drohne vom Hof des Schlosses von Flers ab.

Entdecken Sie das architektonische Erbe unserer Stadt, als ob Sie selbst an Bord der Drohne wären.

Kirche St. Pierre, Schloss Flers, Ferme d’en Haut, Nordstadion, Wattel-Häuser? Bewundern Sie die Architektur der Vergangenheit und Gegenwart aus einem völlig neuen Blickwinkel.

Das Bordpersonal sorgt dafür, dass Sie sich vom Einstieg bis zur Landung wohlfühlen!

Auf Anmeldung

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025)

Das gesamte Programm der JEP im Château de Flers finden Sie hier

[https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Italiano :

**Venerdì 19 settembre, per dare il via alle Giornate del Patrimonio, sorvolate il quartiere dello Château con un drone e scoprite il suo ricco patrimonio architettonico da una prospettiva originale!

da 4 anni Durata 20 min Un volo ogni 30 minuti alle 18.00, 18.30, 19.00, 19.30_

Immersion Verticale è uno spettacolo aeronautico unico! Indossando una cuffia video, decollate con un drone dal cortile del Castello di Flers.

Un’avventura aerea per tutta la famiglia per scoprire il patrimonio architettonico della nostra città come se foste a bordo del drone.

Chiesa di Saint-Pierre, Castello di Flers, Ferme d’Haut, Stadio Nord, case Wattel? Ammirate l’architettura del passato e del presente da una prospettiva completamente nuova.

Il personale di bordo si assicurerà che tutti siano a proprio agio, dall’imbarco all’atterraggio!

Registrazione obbligatoria

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025)

Per saperne di più sul programma JEP allo Château de Flers, cliccare qui:

[https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

Espanol :

**El viernes 19 de septiembre, para inaugurar las Jornadas del Patrimonio, sobrevuele el barrio del Castillo en un dron y descubra su rico patrimonio arquitectónico desde un ángulo original

a partir de 4 años Duración 20 min Un vuelo cada 30 minutos a las 18:00, 18:30, 19:00, 19:30_

¡Immersion Verticale es un espectáculo aeronáutico único! Con unos auriculares de vídeo, despegue en un dron desde el patio del castillo de Flers.

Embárquese en una aventura aérea para toda la familia y descubra el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad como si estuviera a bordo del dron.

Iglesia Saint Pierre, Castillo de Flers, Ferme d?en Haut, Stadium Nord, casas Wattel? Admire la arquitectura pasada y presente desde un ángulo totalmente nuevo.

El personal de a bordo se encargará de que todo el mundo esté cómodo, desde el embarque hasta el aterrizaje

Inscripción obligatoria

[https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025](https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025)

Infórmese aquí sobre el programa del PEC en el Château de Flers

[https://urls.fr/Bd8xKU](https://urls.fr/Bd8xKU)

