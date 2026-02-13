Spectacle ‘Immobile et Rebondi #2’ Salle Jeanne d’Arc Verdun
Spectacle ‘Immobile et Rebondi #2’ Salle Jeanne d’Arc Verdun vendredi 13 mars 2026.
Spectacle ‘Immobile et Rebondi #2’
Salle Jeanne d’Arc 60 Avenue de la 42ème division Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
14
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-13 17:30:00
fin : 2026-03-14 18:05:00
Date(s) :
2026-03-13 2026-03-14
D’un côté, Immobile, autrice géniale, jamais en manque d’idées… ou presque ! De l’autre, ses idées jetées à la poubelle décidant de s’incarner dans un personnage Rebondi. Un duo circassien de choc!
Prix tout doux avec la carte Voilà !Enfants
14 .
Salle Jeanne d’Arc 60 Avenue de la 42ème division Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the one hand, there’s Immobile, a brilliant author never short of ideas? or almost! On the other, her discarded ideas are embodied in a character: Rebondi. An amazing circus duo!
Low price with Voilà card!
L’événement Spectacle ‘Immobile et Rebondi #2’ Verdun a été mis à jour le 2026-02-13 par OT GRAND VERDUN