Spectacle ‘Immobile et Rebondi #2’ Salle Jeanne d’Arc Verdun

Spectacle ‘Immobile et Rebondi #2’

Salle Jeanne d’Arc 60 Avenue de la 42ème division Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

14

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-13 17:30:00

fin : 2026-03-14 18:05:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14

D’un côté, Immobile, autrice géniale, jamais en manque d’idées… ou presque ! De l’autre, ses idées jetées à la poubelle décidant de s’incarner dans un personnage Rebondi. Un duo circassien de choc!

Prix tout doux avec la carte Voilà !Enfants

14 .

Salle Jeanne d’Arc 60 Avenue de la 42ème division Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the one hand, there’s Immobile, a brilliant author never short of ideas? or almost! On the other, her discarded ideas are embodied in a character: Rebondi. An amazing circus duo!

Low price with Voilà card!

L’événement Spectacle ‘Immobile et Rebondi #2’ Verdun a été mis à jour le 2026-02-13 par OT GRAND VERDUN