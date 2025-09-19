Spectacle | IMPACT D’UNE COURSE [Le Mans] | Collectif la horde dans les pavés Parvis du Musée Jean-Claude Boulard Le Mans

Parvis du Musée Jean-Claude Boulard 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Début : 2025-09-19 16:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-19 2025-09-20

Guidé par cinq circassiens-danseurs et un musicien-sprinteur, le public est invité à suivre une exploration urbaine tout en acrobatie.

Guidé par cinq circassiens-danseurs et un musicien-sprinteur, le public est invité à suivre une exploration urbaine tout en acrobatie. Grimpant aux murs, s’attrapant en plein vol, jouant avec les coins de rue ou d’immeubles, le collectif la horde dans les pavés investit les chemins quotidiens et invite les habitantes et habitants à se réapproprier l’espace urbain. À la croisée des techniques de cirque indisciplinées, du parkour à l’escalade psychobloc, ce spectacle se vit comme une aventure urbaine atypique et une expérience artistique sensible.

Tout public .

Parvis du Musée Jean-Claude Boulard 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Guided by five circus dancers and a musician-sprinter, the audience is invited to follow an acrobatic urban exploration.

German :

Geführt von fünf Zirkusleuten-Tänzern und einem Musiker-Sprinter ist das Publikum eingeladen, einer urbanen Erkundung voller Akrobatik zu folgen.

Italiano :

Guidato da cinque ballerini di circo e da un musicista-stampatore, il pubblico è invitato a seguire un’esplorazione urbana dell’acrobazia.

Espanol :

Guiados por cinco bailarines de circo y un músico-impresor, se invita al público a seguir una exploración urbana de las acrobacias.

