Viktoria est une baroudeuse elle a quitté son pays qu’elle trouvait trop étriqué pour parcourir le monde et remettre en question ses racines culturelles. Pour elle grandir, c’est passer des frontières, aller voir ailleurs, interroger les autres et le monde.

Pourquoi ? Comment ? Elle remet en question nos croyances et nous pousse à repenser le poids de nos certitudes culturelles et nos préjugés.

Venez rencontrer ce personnage joyeux, candide et attachant, accompagné d’un musicien percussionniste

D’après le texte de Mariette Navarro, par Marie-Juliane MARQUES, présidente et directrice artistique de la compagnie “Les Incasables”. Marc Le Seaux aux percussions. Durée 50 min .

Ce spectacle est tout public et est régulièrement interprété devant des écoles. Gratuit (avec circulation d’un chapeau pour soutenir les comédiens). .

