Spectacle Imprenable

Château de Bazoches Bazoches Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Découvrez Imprenable au château de Bazoches. Une pièce de théâtre de cape et d’épée autour de Vauban passé par le festival d’Avignon. Cette représentation d’1h mêlant histoire et escrime artistique destinée à tous les publics sera suivie d’un repas dans la galerie du château. .

Château de Bazoches Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 10 22

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English : Spectacle Imprenable

L’événement Spectacle Imprenable Bazoches a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Grand Vézelay