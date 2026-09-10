Spectacle Imprenable, Musée des émaux et faïences, Longwy
dimanche 20 septembre 2026 · Musée des émaux et faïences · Longwy
Informations pratiques
Spectacle Imprenable Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée des émaux et faïences Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
1667. Le Royaume de France est en guerre.Vauban, ingénieur du Roi Louis XIV, sillonne les routes du Royaume qu’il faut défendre de tous côtés. L’ampleur de sa tâche est énorme, il est assisté dans son ouvrage d’une secrétaire au tempérament bien trempé, Mademoiselle Louise.
Ce que le célèbre architecte ignore, c’est que sa secrétaire est en réalité une espionne chargée de sa sécurité.
Louise a beau être une Héroïne Royaliste, être garde-du-corps d’une des plus forte tête de l’Armée du Roi sans être découverte demeure une mission extrêmement périlleuse.
Musée des émaux et faïences Rue de la Manutention, 54400 Longwy, France Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 33382238519 https://www.mairie-longwy.fr/decouvrir/musees/musee-des-emaux-faiences Éventail complet des créations céramiques les plus prestigieuses des manufactures de Longwy de 1798 à nos jours : faïences, barbotines, émaux ombrants… La technique des émaux cernés sur faïence adoptée dans les années 1870 confère à ce savoir-faire unique une renommée mondiale. Les œuvres permettent de découvrir les liens qui unissent Longwy aux principaux courants artistiques européens, du XIXe siècle à nos jours.
1667. Le Royaume de France est en guerre.Vauban, ingénieur du Roi Louis XIV, sillonne les routes du Royaume qu’il faut défendre de tous côtés.
©Nayl Créations
À voir aussi à Longwy (Meurthe-et-Moselle)
- Trail urbain de Longwy Longwy 13 septembre 2026
- Brocante et marché du terroir Longwy 13 septembre 2026
- Exposition de peintures Rue de la Manutention Longwy 15 septembre 2026
- Découvrez un puits du XVIIe siècle, Le Puits de Siège, Longwy 19 septembre 2026
- Atelier Urban Sketch, Musée des émaux et faïences, Longwy 19 septembre 2026