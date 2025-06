Spectacle Impro Comedy Live La Dernière au Palais Le Palais Bar EVA Nancy 25 juin 2025 20:00

Spectacle. Drôle. Improvisé. Interactif.

« Pas de texte, pas de plan, pas de problème »

Impro Comedy Live est un enchainement méga rapide de sketchs improvisés.

Tout est créé sur scène grâce à vos propositions. Venez essayer de mettre nos comédiens en galère et voir si ils vont s’en sortir. (ou non)

C’est la dernière date de la saison !Adultes

Le Palais Bar EVA 17 Rue Grand Rabbin Haguenauer

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 14 17 39 64

English :

Spectacle. Funny. Improvised. Interactive.

« No text, no plan, no problem »

Impro Comedy Live is a mega-fast sequence of improvised sketches.

Everything is created on stage thanks to your suggestions. Come and try to put our comedians through their paces and see if they can pull it off (or not)

This is the last date of the season!

German :

Aufführung. Lustig. Improvisiert. Interaktiv.

« Kein Text, kein Plan, kein Problem »

Impro Comedy Live ist eine mega-schnelle Aneinanderreihung von improvisierten Sketchen.

Alles wird auf der Bühne durch Ihre Vorschläge kreiert. Kommen Sie und versuchen Sie, unsere Komödianten in die Bredouille zu bringen und sehen Sie, ob sie es schaffen (oder nicht)

Dies ist der letzte Termin der Saison!

Italiano :

Spettacolo. Divertente. Improvvisato. Interattivo.

« Nessun copione, nessun piano, nessun problema »

Impro Comedy Live è una serie frenetica di sketch improvvisati.

Tutto viene creato sul palco grazie ai vostri suggerimenti. Venite a provare a mettere alla prova i nostri comici e a vedere se ce la fanno (o meno)

Questo è l’ultimo appuntamento della stagione!

Espanol :

Espectacular. Divertido. Improvisado. Interactivo.

« Sin guión, sin plan, sin problema »

Impro Comedy Live es una serie trepidante de sketches improvisados.

Todo se crea en el escenario gracias a sus sugerencias. Ven a poner a prueba a nuestros cómicos y comprueba si lo consiguen (o no)

¡Esta es la última cita de la temporada!

