Spectacle Impro Comedy Live Spécial Noël Nancy

Spectacle Impro Comedy Live Spécial Noël

3 Rue de l'île de Corse Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-12-10 19:45:00

fin : 2025-12-10 22:15:00

2025-12-10

Spectacle. Drôle. Improvisé. Interactif.

Pas de texte, pas de plan, pas de problème

Impro Comedy Live est un enchainement méga rapide de sketchs improvisés.

Tout est créé sur scène grâce à vos propositions.

Venez essayer de mettre nos comédiens en galère et voir si ils vont s’en sortir. (ou non)

Oh. Oh. Oh !

Nous avions fait un spécial Halloween qui vous avait fait flipper. C’était obligatoire pour nous de s’attaquer à Noël également !

Guirlandes, chocolats chauds et contes absurdes au coin du sapin.

La Magie de Noël sauce Impro Comedy !

Et on peut vous l’assurer, on ne se fera aucun cadeau sur scène. )

Durée 2 parties de 40-45min Entracte de 15min.Adultes

3 Rue de l'île de Corse Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 14 17 39 64

English :

Spectacle. Funny. Improvised. Interactive.

No text, no plan, no problem

Impro Comedy Live is a mega-fast sequence of improvised sketches.

Everything is created on stage thanks to your suggestions.

Come and try to put our comedians through their paces and see if they can pull it off (or not)

Oh. Oh. Oh!

We did a Halloween special that freaked you out. So we had to tackle Christmas too!

Tinsel, hot chocolate and absurd tales under the tree.

Christmas magic in Impro Comedy sauce!

And we can assure you, we won’t be giving ourselves away on stage. )

Duration: 2 parts of 40-45min 15min intermission.

