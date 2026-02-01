Spectacle Impro Saint Valentin Le Lieu Utile Angoulême

Spectacle Impro Saint Valentin

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Les Heavy Meta présente Valent’Impro. Un spectacle qui célèbre l’amour, les amoureux, leurs histoires et leurs chansons.

Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr

English :

Heavy Meta presents Valent’Impro. A show that celebrates love, lovers, their stories and their songs.

