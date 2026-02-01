Spectacle Impro Saint Valentin Le Lieu Utile Angoulême
Spectacle Impro Saint Valentin Le Lieu Utile Angoulême samedi 14 février 2026.
Spectacle Impro Saint Valentin
Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Les Heavy Meta présente Valent’Impro. Un spectacle qui célèbre l’amour, les amoureux, leurs histoires et leurs chansons.
.
Le Lieu Utile 4 place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69 hello@lelieuutile-angouleme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Heavy Meta presents Valent’Impro. A show that celebrates love, lovers, their stories and their songs.
L’événement Spectacle Impro Saint Valentin Angoulême a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême