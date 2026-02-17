Spectacle Impro théâtre Flash Back Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
Spectacle Impro théâtre Flash Back
Cherbourg-Octeville 123 avenus de paris Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2026-03-26 19:00:00
fin : 2026-03-26 20:00:00
2026-03-26
FLASH BACK.
Théâtre d’impro par la troupe de la lichette
Et si c’était par la fin que… tout commençait ? Rien n’est écrit à l’avance , les acteurs inventent le début de l’histoire en partir de personnages et d’une fin imposée.
Comment tricoteront ils avec toutes ces contraintes ?
Un spectacle inédit de la troupe La Lichette pour une épopée improvisée d’une heure. .
Cherbourg-Octeville 123 avenus de paris Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 06 06 06 06
