Spectacle « Impro’strophe » Échannay
Spectacle « Impro'strophe » Échannay vendredi 14 novembre 2025.
Spectacle « Impro’strophe »
Salle des fêtes Échannay Côte-d’Or
2025-11-14 20:00:00
2025-11-14
Par la Compagnie Ça change un peu. Trois critiques littéraires, un plateau télé des années soixante-dix, fauteuils bas et bouteilles de whisky… Non, vous n’êtes pas en train de revivre l’émission Apostrophes de Bernard Pivot, mais bien en Côte-d’Or pour assister à une version improvisée de cette émission. L’objectif commenter, disséquer des romans dont seuls les titres existent, inventés par… le public !
Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental .
Salle des fêtes Échannay 21540 Côte-d'Or
