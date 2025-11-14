Spectacle « Impro’strophe » Échannay

Salle des fêtes Échannay

14 novembre 2025 20:00:00

Par la Compagnie Ça change un peu. Trois critiques littéraires, un plateau télé des années soixante-dix, fauteuils bas et bouteilles de whisky… Non, vous n’êtes pas en train de revivre l’émission Apostrophes de Bernard Pivot, mais bien en Côte-d’Or pour assister à une version improvisée de cette émission. L’objectif commenter, disséquer des romans dont seuls les titres existent, inventés par… le public !

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or du Conseil Départemental .

Salle des fêtes Échannay 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Mairie.echannay@gmail.com

