Spectacle IMPROVATAR à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Spectacle IMPROVATAR à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13
Improvatar Improvisation théâtrale sur grand écran.
Anne Laure Fruteau et David Baux vous entraînent dans une performance théâtrale improvisée et hilarante autour du cinéma.
Que se passerait-il si Tarantino rencontrait Chaplin ?
Et si le Titanic avait été attaqué par des pirates avant l’iceberg ?
Ou encore, manger des coquillettes au jambon avec Joaquin Phoenix,
ça vous tente ?
Improvatar répond à toutes ces questions… et à toutes les vôtres ! .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
