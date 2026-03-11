Spectacle IMPROVATAR à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Improvatar Improvisation théâtrale sur grand écran.

Anne Laure Fruteau et David Baux vous entraînent dans une performance théâtrale improvisée et hilarante autour du cinéma.

Que se passerait-il si Tarantino rencontrait Chaplin ?

Et si le Titanic avait été attaqué par des pirates avant l’iceberg ?

Ou encore, manger des coquillettes au jambon avec Joaquin Phoenix,

ça vous tente ?

Improvatar répond à toutes ces questions… et à toutes les vôtres ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle IMPROVATAR à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme