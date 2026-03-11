Spectacle IMPROVATAR -Kids à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Spectacle IMPROVATAR -Kids à L’Improviste Brive-la-Gaillarde samedi 13 juin 2026.
Spectacle IMPROVATAR -Kids à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
2026-06-13
SPECTACLE D’IMPRO RIGOLO POUR PETITS CINÉPHILE
Un spectacle complètement fou où c’est toi qui inventes l’histoire !
Oui oui, toi, petit(e) spectateur(trice) ! Tu écris ce que tu veux sur un petit papier un personnage, un mot, une petite phrase, une idée rigolote, un lieu magique… et hop !
Anne-Laure et David, deux comédiens très très drôles (et un peu fous), transforment tout ça en film rigolo, incroyable ou carrément farfelu…
en direct !
Et là, tout devient possible
Si Harry Potter perd sa baguette et doit la retrouver avec Sonic ?
C’est possible !
Si Peppa Pig part à l’aventure avec Mario et Barbie astronaute ? Trop bien !
Si Spider-Man tombe amoureux de la Reine des Neiges en dansant la Macarena sur une île remplie de Minions ? Carrément oui ! .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
