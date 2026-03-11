Spectacle IMPROVATAR -Kids à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

SPECTACLE D’IMPRO RIGOLO POUR PETITS CINÉPHILE

Un spectacle complètement fou où c’est toi qui inventes l’histoire !

Oui oui, toi, petit(e) spectateur(trice) ! Tu écris ce que tu veux sur un petit papier un personnage, un mot, une petite phrase, une idée rigolote, un lieu magique… et hop !

Anne-Laure et David, deux comédiens très très drôles (et un peu fous), transforment tout ça en film rigolo, incroyable ou carrément farfelu…

en direct !

Et là, tout devient possible

Si Harry Potter perd sa baguette et doit la retrouver avec Sonic ?

C’est possible !

Si Peppa Pig part à l’aventure avec Mario et Barbie astronaute ? Trop bien !

Si Spider-Man tombe amoureux de la Reine des Neiges en dansant la Macarena sur une île remplie de Minions ? Carrément oui ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle IMPROVATAR -Kids à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme