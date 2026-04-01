Spectacle Improvisation Format long Centre social de St Eloi La Rochelle
Spectacle Improvisation Format long Centre social de St Eloi La Rochelle samedi 18 avril 2026.
La Rochelle
Spectacle Improvisation Format long
Centre social de St Eloi 40 Rue Basse de Saint-Éloi La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – – 15 EUR
Tarif libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18 22:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Venez découvrir le format Deus Ex Machina deux improvisations de 45 minutes où notre Maitre de Cérémonie pourra tout changer et décider à sa guise. Rires, surprises et émotions garantis
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Centre social de St Eloi 40 Rue Basse de Saint-Éloi La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine improandco@gmail.com
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English :
Come and discover the Deus Ex Machina format: two 45-minute improvisations in which our Master of Ceremonies can change everything and decide as he pleases. Laughter, surprises and emotions guaranteed
L’événement Spectacle Improvisation Format long La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-26 par Nous La Rochelle
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