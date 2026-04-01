Spectacle Improvisation Format long Centre social de St Eloi La Rochelle

La Rochelle

Spectacle Improvisation Format long

Centre social de St Eloi 40 Rue Basse de Saint-Éloi La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – – 15 EUR

Tarif libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 22:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez découvrir le format Deus Ex Machina deux improvisations de 45 minutes où notre Maitre de Cérémonie pourra tout changer et décider à sa guise. Rires, surprises et émotions garantis

.

Centre social de St Eloi 40 Rue Basse de Saint-Éloi La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine improandco@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the Deus Ex Machina format: two 45-minute improvisations in which our Master of Ceremonies can change everything and decide as he pleases. Laughter, surprises and emotions guaranteed

L’événement Spectacle Improvisation Format long La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-26 par Nous La Rochelle