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Spectacle Improvisation Format long Centre social de St Eloi La Rochelle

Spectacle Improvisation Format long Centre social de St Eloi La Rochelle samedi 18 avril 2026.

Lieu : Centre social de St Eloi

Adresse : 40 Rue Basse de Saint-Éloi

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : 2026-04-18T20:30:00

Fin : 2026-04-18T22:30:00

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 Tarif libre

La Rochelle

Spectacle Improvisation Format long

Centre social de St Eloi 40 Rue Basse de Saint-Éloi La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – – 15 EUR

Tarif libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18 22:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Venez découvrir le format Deus Ex Machina deux improvisations de 45 minutes où notre Maitre de Cérémonie pourra tout changer et décider à sa guise. Rires, surprises et émotions garantis
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Centre social de St Eloi 40 Rue Basse de Saint-Éloi La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   improandco@gmail.com

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English :

Come and discover the Deus Ex Machina format: two 45-minute improvisations in which our Master of Ceremonies can change everything and decide as he pleases. Laughter, surprises and emotions guaranteed

L’événement Spectacle Improvisation Format long La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-26 par Nous La Rochelle

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