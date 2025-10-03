Spectacle ImPulls à Aiffres Aiffres

435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres

Tarif : – – 9 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Un spectacle extensible qui détricote notre rapport aux autres.

Une impulsion à se mêler et s’emmêler pour retisser du lien.

Au plateau 122 pulls, 5 corps qui dansent, une explosion de couleurs.

Entre danse et théâtre, ImPulls nous emmène dans un monde fantaisiste où des créatures faites de mailles et de laines croisent des humains emplis de fragilités et de sentiments. Un spectacle rafraîchissant qui questionne de manière sensible les notions d’apparence et d’appartenance à un groupe. .

435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

