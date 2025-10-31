Spectacle IN PETTO (interno) Cie Okidok

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Ce duo de clowns a usé ses (grandes) semelles sur les pavés et les scènes du monde entier depuis plus de 25 ans. À la manière de Laurel et Hardy, on suit avec curiosité les péripéties de ces deux clowns musiciens, en recherche constante d’équilibre, trimballant une carriole. La charrette est à la fois logis, loge et promontoire. Comment survivre quand le monde s’écroule perpétuellement sous nos pieds? Dans un équilibre précaire, ils trouvent, là, en un moment suspendu, un compromis, une solution salutaire qui leur permet de poursuivre la route, le chemin de leur vie, en jouant bon gré mal gré leur valse délicate, pour cloches et ukulélé.

Tout public dès 5 ans. Durée 70 min. Réservation conseillée .

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 055508887

English : Spectacle IN PETTO (interno) Cie Okidok

German : Spectacle IN PETTO (interno) Cie Okidok

Italiano :

Espanol : Spectacle IN PETTO (interno) Cie Okidok

L’événement Spectacle IN PETTO (interno) Cie Okidok Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL Terres de Limousin