Spectacle In Petto (Interno) Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Spectacle In Petto (Interno)

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Voilà plus de 24 années que les deux clowns qui forment les Okidok s’amusent comme des enfants, pour le plus grand plaisir de tous.

Après « Ha ha ha », « Slips inside » et « Les ChevalierS », le duo retrouve un travail clownesque non-verbal, orienté par un théâtre gestuel à l’esthétique affirmée.

Dans ce tableau musical, bancal et tragi-comique, deux clowns trimballent une carriole, tantôt logis, loge, théâtre et promontoire. Condition existentielle aux conséquences inévitables, la carriole bascule et fait vaciller leurs certitudes. Dans un équilibre précaire, ils trouveront un arrangement afin de poursuivre le chemin, le spectacle de leurs vies.

Par la compagnie Okidok.

Entrée libre sur réservation au 02 35 13 16 54 (dans la limite des places disponibles) .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

