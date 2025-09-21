Spectacle « In Zong In Doi » Maison Orré

Spectacle « In Zong In Doi » Dimanche 21 septembre, 15h00 Maison Orré La Réunion

Accès libre – A l’arrière de la maison Orré

Par Teddy Iafare Gangama

Ce spectacle, conçu pour les tout-petits dès 2 ans et adapté aux espaces intimistes, repose sur l’interaction avec le public. Les enfants choisissent les personnages, les lieux et les situations, que l’auteur intègre dans une narration improvisée. L’histoire se construit ainsi en direct, accompagnée de musique et de mise en voix. Des comptines et chansons écrites en amont viennent ponctuer et structurer ce conte éphémère.

Maison Orré 50, Désiré Barquissau, 97410 Saint-Pierre 97410 La Réunion La Réunion 0262 96 29 10 http://www.taaf.fr/La-maison-Orre-la-residence-du-prefet-a-Saint-Pierre La maison Orré est la résidence du préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, à Saint Pierre de La Réunion.

Elle est inscrite en totalité au titre des monuments historiques depuis le 22 octobre 1998. Descendre la rue Barquissau depuis le boulevard Banks ou la rue Marius et Ary Leblond. La maison est située en face de la caserne des pompiers.

Journées européennes du patrimoine 2025

