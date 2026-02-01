Spectacle Inauguration du 3ème festival des Médiathèques Lisbeth Mac Matick Courville-sur-Eure

Spectacle Inauguration du 3ème festival des Médiathèques Lisbeth Mac Matick

3 Rue Pannard Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-02-13 20:00:00 à 20:45:00

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 20:45:00

Date(s) :

2026-02-13

Venez assister au spectacle d’inauguration du 3ème festival des Médiathèques Lisbeth Mac Matick , par la Compagnie Les spectacles de Monsieur Fred. A partir 7 ans.

Cette enquête-spectacle humoristique met en scène l’agent Lisbeth chargée de résoudre une affaire insolite la disparition du soleil. Avec la comédienne Aurore.

Les médiathèques de Bailleau-le-Pin, Courville-sur-Eure, Fontaine-la-Guyon et Illiers-Combray s’unissent pour organiser un festival mystérieux, le festival Génération(s) Mystères , du 13 au 28 février.

Durant deux semaines, le public pourra participer à des ateliers, rencontres, jeux, et autres activités en immersion dans l’univers du mystère. En parallèle, trois expositions dans les médiathèques de Bailleau-le-Pin, Fontaine-la-Guyon et Illiers-Combray prolongeront l’expérience.

Gratuit .

3 Rue Pannard Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 35 89

English :

Come and see the inaugural show of the 3rd Médiathèques festival, Lisbeth Mac Matick , by the Compagnie Les spectacles de Monsieur Fred. Ages 7 and up.

