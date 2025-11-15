Spectacle Inavouable Rue Louis Massignon Trégueux

samedi 15 novembre 2025

Spectacle Inavouable

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 22:00:00

2025-11-15

Tour de chant irrévérencieux

Nos premières chansons sont nées en vacances il y a quelques années, autour d’un verre de vin. Nous les avons écrites pour le simple plaisir de nous dire des horreurs et certaines ont intégré nos répertoires respectifs. Nous avons fini par les emmener à l’Olympia, en janvier 2023 pour leur consacrer la séquence Ces chansons qui n’auraient jamais dû arriver

jusqu’ici. Nous n’étions pas sûrs de nous en entonnant dans cet écrin Tartelette et Torture Jésuite, mais elles ont fait un tabac.

Situations embarrassantes, propos regrettables, secrets honteux… Alexis HK et Benoît Dorémus ont choisi d’unir leurs expériences, leur inventivité et leurs talents pour transformer ces petits ou grands moments de malaises en chansons, parfois grinçantes, parfois attendrissantes, souvent drôles, toujours astucieusement et élégamment tournées. Amis de longue date, ces deux incontournables figures de la chanson française se renvoient donc la balle dans ce spectacle intimiste et décomplexant où la poésie côtoie toujours l’autodérision. On se délecte d’un tel florilège de confidences et petites irrévérences ! .

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Trégueux 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 12 96

